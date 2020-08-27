Ложь Ермака делает работу украинских спецслужб невозможной, – Андрей Илларионов

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том что спецоперация СБУ по задержанию “вагнеровцев” – это фейк, нанесла колоссальный ущерб не только Украине как государству, но и украинскому обществу.

Такое мнение в программе “В гостях у Дмитрия Гордона” выразил российский политик и экономист, экс-советник Путина по экономике Андрей Илларионов. По его словам, произошедшее угрожает не только дальнейшей работе спецслужб, но даже работе государственного аппарата в целом.

“За последнее время я встретился с очень многими представителями СМИ и политических кругов, в том числе и очень высоких. Все они, без исключения, подтвердили эту информацию. Кроме одного человека, который высказался с опровержением этой информации. Это господин Ермак. Который сказал, что все это ложь, дезинформация, провокация российских спецслужб и что никакой такой спецоперации не проводилось”, – напомнил Илларионов.

Он также подчеркнул, что вскоре после заявления Ермака украинские журналисты выложили видео и аудиозаписи переговоров офицеров СБУ с некоторыми из “вагнеровцев”. Именно это и показало ложь Ермака.

“Он сказал, что это дезинформация, а это оказалось… в полном соответствии. И это подтверждено документами. Точно можно сказать, что господин Ермак лжет в этом конкретном случае”, – заявил Илларионов.

“Нанесен колоссальный ущерб государству Украина, обществу… я не говорю даже про операцию спецслужб, это само собой. Но все то, что произошло, ставит не просто вопросы. [Может] сделать невозможным не только работу спецслужб, но работу государственного аппарата Украины в таких условиях”, – подытожил он.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ открестилась от организации нашумевшей операции по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларуси.