Путин и премьер Италии обсудили отравление Навального

Путин заявил о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений». Его пресс-секретарь Песков не увидел повода для ухудшения отношений России и Запада.

В телефонном разговоре премьер-министра Италии Джузеппе Конте и Владимира Путина обсуждалась «ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального», сообщается пресс-служба Кремля.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», – говорится в заявлении кремлевской пресс-службы.

Ранее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, как передает «ТАСС», что для ухудшения отношений России и Запада из-за отравления Навального «нет никакой причины».

По словам Пескова, российские власти «категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, называл отравлением то, что пока не подтверждено».

Песков подчеркнул, что российский режим категорически не согласен с обвинениями в причастности к отравлению Навального и причины случившегося только предстоит установить.

«Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента, – отметил пресс-секретарь Путина.

«Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление, мы терпеливо к ним относимся, но мы категорически с этим не согласны на данной стадии», – добавил он.

Песков также прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, сказавшего, что отравление Навального может быть провокацией стран ЕС.

«Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление и установлено отравляющее вещество, то, конечно, повод задуматься, в чьих интересах это было», – заметил он.

По сведениям «Bellingcat» и «Der Spiegel», лечащие врачи Навального из берлинской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением дважды отравленного в 2015 году торговца оружием Эмилиана Гебрева.

Навальный предположительно подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев.

В случае с Гебревым лаборатория Хельсинкского университета смогла обнаружить следы двух органофосфатов, свидетельствовавших о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, родственным «Новичку».

Напомним, что США собираются помочь ЕС в расследовании отравления российского оппозиционного политика Навального. Такое заявление сделал госсекретарь Помпео.

Ранее немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен. Меркель призвала Россию к прозрачному расследованию отравления оппозиционного политика.

Кроме того, ранее сообщалось Путин в ходе телефонного разговора с премьером Италии, обсуждал ситуацию в Украине. Москва, так же предостерегла Рим от «вмешательства во внутренние дела» Беларуси.