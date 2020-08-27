Россия попала под санкции США из-за химического оружия

США вводят санкции против России из-за химического и бактериологического оружия. Российские учреждения подозревают в создании и испытании ОМП.

Министерство торговли США объявило о намерении внести в санкционный список три научно-исследовательских института России, говорится в документе Бюро промышленности и безопасности США, обнародованном в Federal Register USA.

В санкционном списке оказались 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» («ГосНИИОХТ»).

В тексте документа говорится, что США имеют основания считать 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы – программой создания биологического оружия.

Внесение этих организаций в перечень министерства торговли означает ограничение экспорта, реэкспорта и передачи товаров этих организаций лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.

Напомним, что США могут помочь ЕС в расследовании отравления российского оппозиционного политика Навального. Такое заявление сделал госсекретарь Помпео.

США предупредили Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.