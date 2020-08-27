Путин готовится к транзиту власти, – генерал КГБ Гудков

Нацлидер России Путин может в скором времени оставить свой пост. Гудков не исключает, что это будет следствием переворота в Кремле.

Последние события в России свидетельствуют, что начался процесс «транзита власти» нацлидера России Владимира Путина, считает оппозиционный политик, генерал КГБ в отставке и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщивший об этом на своей странице в Facebbok.

На смену Путину придет либо назначенный им самим приемник, которого сейчас подбирают, либо власть в стране окончательно возьму в свои руки силовики возглавляемые например Николаем Патрушевым, или Виктором Золотовым, или кем-то еще из силового блока кремлевского клана.

«По-любому Путин скоро уходит, а его истеблишмент намерен сохранить его режим в слегка модернизированным виде, заодно (чем черт не шутит?) осторожно списать многие проблемы и ужасы нынешнего времени на стареющего и уходящего вождя», – пишет Гудков.

«Таким образом путинское окружение надеется сохранить прежний курс, а главное, свои позиции во власти (наворованные и захваченные активы и многомиллардные состояния) без Путина. Вот, на мой взгляд, логический смысл происходящих изменений в Кремле и вокруг него», – подчеркивает он.

В качестве основанных причин такого ухода Путина из власти Гудков называет «тяжелую физическую или душевную болезнь» или добровольное желание нацлидера России оставить свой пост. Путину, по мнению Гудкова, уже сложно объективно оценивать реальность, делать грамотные заявления, адекватно общаться с окружением; он потерял интерес к жизни и своему будущему.

«Несмотря на происходящее «вверху», я ни на грош не верю в успех «операции преемник». Дело вовсе не в фамилии нового вождя и даже не в его харизме: без кардинальных политических реформ, построения сменяемой и подконтрольной системы коллегиальной власти Россия обречена», – подчеркивает Гудков.

«На прозябание, бунты, революцию, гражданскую войну, даже на территориальный распад.(нужное подчеркнуть!) Это главное, что мы должны понимать про наше будущее», – уточняет он.

По мнению Гудкова о таких процессах в Кремле свидетельствуют два события произошедшие за последнее время: корона-кризис и отравление Алексея Навального. Причем отравление Навального имеет самые катастрофические последствия для путинского режима из-за реакции мирового сообщества.

«Да, именно это преступление стало последним пазлом, которого не хватало в сложной мозаичной картине настоящего, дающей ключ для лучшего понимания скорого будущего. Хочу подчеркнуть, что я никогда не был поклонником конспирологии», – отмечает Гудков.

Кроме того отмечается, что Путин в последнее время самоизолировался и практически не появляется на публике и умудряется «опаздывать» на свои выступления в записи. Кроме того, большое интервью нацлидера России вынужденно сняли с эфира из-за негативной общественной реакции.

Ранее журналист и социолог из Берлина Игорь Эйдман заявил, что объективное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального в РФ исключено. Кремль не будет ловить за руку сам себя.

Напомним, что США собираются помочь ЕС в расследовании отравления российского оппозиционного политика Навального. Такое заявление сделал госсекретарь Помпео.

Ранее немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен. Меркель призвала Россию к прозрачному расследованию отравления оппозиционного политика.