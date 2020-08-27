Дело Шеремета: защита Кузьменко обратилась в ЕСПЧ

Адвокат Кузьменко Безпалый пожаловался в ЕСПЧ. Первая жалоба была на незаконное задержание. Другая – о нарушениях в досудебном расследовании.

Адвокат обвиняемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Безпалый обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой о нарушениях органов досудебного расследования по делу, рассказал изданию «Левый Берег» сам адвокат Безпалый.

«Первая жалоба была на незаконное задержание. А другая о нарушениях, которые происходили на предварительном расследовании. Европейский суд по правам человека ответил, что жалобы поступили», – сообщил адвокат.

«Основные нарушения, которые были допущены на досудебном расследовании: незаконное задержание, потому что отсутствовали основания для ее задержания, безосновательное продление содержания под стражей, нарушение сроков рассмотрения ходатайства, невозврат изъятого имущества», – уточнил он.

Как добавил защитник, жалобы не касаются финансового возмещения. Их подали в ЕСПЧ, чтобы усилить защиту Кузьменко.

«Вопрос в том, чтобы ЕСПЧ зафиксировал те нарушения, которые были, поскольку национальные суды не смогли этого сделать. Далее мы могли бы это использовать для защиты Кузьменко во время рассмотрения дела по существу», – рассказал адвокат.

«Решение ЕСПЧ является обязательным для выполнения всеми судами», – подчеркнул он.

По его словам, в частности, если ЕСПЧ признает незаконное задержание, можно будет утверждать, что украинские органы досудебного расследования прибегли к фальсификации.

«Если признают безосновательное содержание под стражей, то это будет свидетельствовать о нарушении судов и прокуратуры, которые бросали одинаковые ходатайства без предоставления новых доказательств», – отметил Безпалый.

«Если мы указываем, что в нарушение не возвращали имущество, это указывает на одностороннее следствие с обвинительным уклоном. Это будет защите на пользу во время рассмотрения по существу», – подытожил он.

Кроме того известно, что защита Антоненко в июне также обратилась в ЕСПЧ. Адвокаты обжалуют задержание Антоненко с нарушениями, необоснованность подозрений, нарушение презумпции невиновности при высказывании Президента Украины, Генпрокурора, министра внутренних дел, заместителя главы Нацполиции и распространения ими недостоверной информации. Кроме того, защита обжалует незаконное влияние на следственных судей и неоднократное продление содержания под стражей, являющееся, по их мнению, безосновательным.

Вместе с тем, защита Дугарь еще не обращалась с жалобами в ЕСПЧ, поскольку ждала завершения досудебного расследования.

«Нарушение происходили до последнего времени, до момента передачи обвинительного акта, поэтому мы должны заявить все в комплексе. Суммируем все нарушения и направим соответствующую жалобу», – сказал адвокат Денис Ломанов.

Напомним, что экспертов по делу Шеремета могут лишить права проводить экспертизы. Они во второй раз не явились на заседание не явились в Министерство юстиции.

Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы.

Как известно, один из руководителей «Украинской Правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.