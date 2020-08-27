Путин обсудил Украину с премьером Италии Конте

Путин провел телефонный разговор с премьером Италии, обсуждали Украину. Москва предостерегла Рим от «вмешательства во внутренние дела» Беларуси.

Российский президент Владимир Путин и глава правительства Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Беларуси и в Ливии, а также в Украине, сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи, который является резиденция премьера Италии.

«Сегодня днем премьер-министр Конте провел обстоятельный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. COVID-19, Беларусь, Восточная Украина, Ливия, дело Навального и двусторонние отношения стали основными темами переговоров», – говорится в сообщении.

В сообщении на сайте Кремля отмечается, что Москва предостерегла Рим от «любых попыток вмешательства во внутренние дела» Беларуси и «давления на ее руководство».

«Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость быстрых и необоснованных обвинений в связи с этим и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия», – отмечают в сообщении.

В понедельник, 24 августа, состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран договорились испытывать на белорусах вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную в России, белорусское государственное информагентство «БелТА».

Кроме того, Беларусь должна стать первой страной, куда эта вакцина будет экспортироваться.

Напомним, ранее Путин и Меркель обсудили протесты в Беларуси. Лидер Германии выступила против применения силы в отношении протестующих.