Коронавирус: Украина закрывает въезд до конца сентября

Проверка на границе приехавшего иностранца на наличие у него заражения коронавирусом.

Украина закрывает границы для иностранцев до конца сентября. Отдельным категориям въезд в страну будет разрешен несмотря усиление карантинных мер.

Украина закрывает въезд для иностранцев до конца сентября. Это решение сегодня рассматривает Кабинет Министров, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании, передает пресс-служба Кабмина.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед иностранными партнерами», – сообщил Шмыгаль.

«Правительство сегодня рассмотрит вопрос, чтобы до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство, членов международных миссий, членов экипажей», – уточнил премьер.

Отдельные случаи пересечения границы будет рассматривать глава Госпогранслужбы. МИД проинформирует о запрете въезда иностранных партнеров.

Шмыгаль добавил, что Украина пять дней назад пересекла отметку в 100 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

«У нас фактически по 1,5-2 тыс. больных ежедневно. Разворачиваем и готовим больницы второй очереди, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, стационарные источники кислорода должны быть у каждой кровати», – заявил премьер-министр Украины.

Напомним, вчера стало известно, что Кабинет Министров разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранцев, но речь шла только о странах красной зоны. В то же время президент Владимир Зеленский просил, чтобы для граждан соседней Беларуси предусмотрели смягченные условия въезда в Украину.

Напомним, что Украина с 00:00 16 марта закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан). Запрет на въезд для иностранцев отменили 12 июня.

14 июня в правительстве сообщили, что Министерство здравоохранения обнародует список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к «красной» или «зеленой» зоне.

1 августа Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран «красной зоны» с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом.

В списке оказались, в частности, Грузия, Испания, ОАЭ, Литва, Казахстан, Венгрия, Австралия. В перечне также остались США, Израиль, Черногория, Молдова, Словакия, Польша, Россия, Португалия, Франция, Албания, Болгария, Румыния. Всего в списке 127 стран.

Напомним, что в Украине продолжили адаптивный карантин и усилили ограничительные меры. Запрещена работа ночных клубов, проведение дискотек и концертов.

Как известно, за прошедшие сутки в Украине выявили 1670 новых случаев коронавируса, антилидером по числу зараженных стала Одесская область.

Накануне в Украине подтвердили еще 1658 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 25 пациентов с COVID-19, выздоровели 346 человек.

22 августа в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц, а 23 августа еще у 1 799 человек. Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа – 2328.

В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса – умерли семь человек.