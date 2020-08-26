В Раде прошло закрытое заседание по письму Кравчука о выборах: что решили

26 августа в Верховной Раде Украины прошло закрытое заседание комитета по вопросам организации государственной власти. В нем принял участие глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Как сообщает OBOZREVATEL, совещание состоялось в закрытом режиме и без записи. В зале также присутствовали представители Офиса президента и его глава Андрей Ермак. Решение организовать встречу в закрытом формате, по сообщению народного депутата от “Слуги народа” Александра Качуры, было принято для того, чтобы не политизировать ситуацию.

По результатам заседания было решено, что Верховная Рада принимает и будет принимать акты, которые соответствуют исключительно интересам государства Украина и ее граждан, а также украинскому законодательству.

Кроме того, комитет собирается создать межкомитетскую рабочую группу по анализу обращения главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от партии “Слуга народа” Виталий Безгин.

“Замечательно, что наконец состоялся живой диалог, а не через реакции в СМИ. Надеемся, что это станет началом плодотворного сотрудничества. Отдельная благодарность за конструктивную позицию Алексею Резникову и другим членам ТКГ… Украина превыше всего! Работаем!” – заверил он.

В свою очередь сам Леонид Кравчук заявил, что доволен работой комитета. Он назвал заседание “конструктивным, а не абстрактным”. Кравчук также заверил, что там где будет возможность организовать выборы – они будут проведены. Но определенность в этом вопросе может появиться только после создания рабочей группы.

Как ранее сообщал PolitUA, Кравчук может расширить русификацию Донбасса в угоду Кремлю.