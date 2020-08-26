Перемирие на Донбассе: два украинских морпеха подорвались на мине

В штабе ООС это назвали результатом провокаций со стороны боевиков.

На протяжении 25 августа в зоне боевых действий на Донбассе обстрелов со стороны террористов не было. При этом два украинских морских пехотинца подорвались на вражеской мине ПОМ-2.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в результате взрыва они оба получили осколочные ранения. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, оба морпеха находятся в госпитале.

“Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях”, – подчеркнули в штабе ООС.

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