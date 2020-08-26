Литва собирается ввести санкции против Лукашенко и его сторонников

В списке уже 117 человек.

Министерство иностранных дел Литвы предложило ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того в санкционный список ведомство внесло около ста белорусских чиновников.

Как сообщило BNS, об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене. Уточняется, что это уже второй вариант санкционного листа Литвы. В первом было всего 32 человека.

“Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции”, – уточнила Якилайтене.

В случае применения санкций, перечисленным в списке МИДа лицам будет запрещен въезд в Литву. А их активы в финансовых учреждениях республики будут заморожены.

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