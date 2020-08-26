В списке уже 117 человек.
Министерство иностранных дел Литвы предложило ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того в санкционный список ведомство внесло около ста белорусских чиновников.
Как сообщило BNS, об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене. Уточняется, что это уже второй вариант санкционного листа Литвы. В первом было всего 32 человека.
“Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции”, – уточнила Якилайтене.
В случае применения санкций, перечисленным в списке МИДа лицам будет запрещен въезд в Литву. А их активы в финансовых учреждениях республики будут заморожены.
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