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В Средиземном море начались военные учения Eunomia

В учениях участвуют Греция, Кипр, Италия и Франция.

26 августа в Средиземном море начались военные учения Eunomia, которые продлятся до 28 августа. В них берут участие военно-морские силы Греции, Кипра, Италии и Франции. начали военные учения, которые продлятся до 28 августа.

Об этом сообщает Reuters. В издании подчеркнули, что сотрудничество четырех стран было согласовано для преодоления напряженности, которая продолжает расти в Средиземном море.

Учения проходят на юге от острова Крит. Кроме морских сил, три французские истребителя Rafael и три греческих боевых самолета F-16 уже прибыли на авиабазу Андреас Папандреу в Пафосе, где ожидают начала воздушных учений.

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Как ранее сообщал PolitUA, Россия провела военные учения в аннексированном Крыму.

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