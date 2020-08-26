У Зеленского сделали заявление о подаче воды в Крым

Этот вопрос до сих пор не могут решить оккупанты.

Представительство президента в Автономной республике Крым считает, что Украина не должна решать вопросы поставок воды в Крым. Это забота оккупационной администрации РФ.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич, комментируя возможность возобновления водоснабжения в Крым

По словам Кориневича, вода для крымского населения – это вопрос, который государство-оккупант не может решить самостоятельно.

“Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта”, – подчеркнул он.

Кориневич также уточнил, что вопрос о возобновлении водоснабжения Крыма в Украине поднимут только тогда, когда Россия освободит полуостров.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия провела в Крыму очередные военные учения.