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Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций

Георгий Галаган заменит на этом посту Игоря Лунева.

Новым командующим Силами специальных операций ВСУ стал Григорий Галаган. Решение было принято президентом Украины Владимиром Зеленским.

Указ №358/2020 о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим документом №357/2020 с этой должности был уволен Игорь Лунев.

Зеленский уже провел встречу с новым командующим ССО, во время которой он заявил о необходимости в более агрессивных превентивных мерах. В частности, речь идет об адекватной реакции на провокации на Донбассе.

“Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, значит и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами”, – подчеркнул президент.

Указ об увольнении Игоря Лунева

Отметим, что многие считают назначение Галагана местью Зеленского Игорю Луневу, который известен как генерал, не отдавший ему честь во время инаугурации. Вторая версия – это якобы “выполнение требований России”.

“Даже визуально новый генерал, назначенный Зеленским, в худшей физической форме – типичный пузатый генеральчик мирных времен”, – пишет политик Виктор Уколов.

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“С 2002 по 2019 – военнослужащий СБУ (в “Альфе”), лично работал на Донбассе, за что и стал генералом. С 2019 – заместитель министра по делам ветеранов. Ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. За личное мужество и герозим, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом “За мужество” ІІІ степени и орденом “Богдана Хмельницького” ІІІ степени. Ну, а вес у человека пошел после ранения, не стоит акцентировать на этом внимание”, – в свою очередь прокомментировал назначение журналист Игорь Соловей.

Как ранее сообщал PolitUA, бойцы ЧВК “Вагнер” признались СБУ в своем участии в войне на Донбассе.

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