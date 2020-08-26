Новым командующим Силами специальных операций ВСУ стал Григорий Галаган. Решение было принято президентом Украины Владимиром Зеленским.

Указ №358/2020 о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим документом №357/2020 с этой должности был уволен Игорь Лунев.

Зеленский уже провел встречу с новым командующим ССО, во время которой он заявил о необходимости в более агрессивных превентивных мерах. В частности, речь идет об адекватной реакции на провокации на Донбассе.

“Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, значит и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами”, – подчеркнул президент.

Отметим, что многие считают назначение Галагана местью Зеленского Игорю Луневу, который известен как генерал, не отдавший ему честь во время инаугурации. Вторая версия – это якобы “выполнение требований России”.

“Даже визуально новый генерал, назначенный Зеленским, в худшей физической форме – типичный пузатый генеральчик мирных времен”, – пишет политик Виктор Уколов.

“С 2002 по 2019 – военнослужащий СБУ (в “Альфе”), лично работал на Донбассе, за что и стал генералом. С 2019 – заместитель министра по делам ветеранов. Ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. За личное мужество и герозим, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом “За мужество” ІІІ степени и орденом “Богдана Хмельницького” ІІІ степени. Ну, а вес у человека пошел после ранения, не стоит акцентировать на этом внимание”, – в свою очередь прокомментировал назначение журналист Игорь Соловей.

Как ранее сообщал PolitUA, бойцы ЧВК “Вагнер” признались СБУ в своем участии в войне на Донбассе.