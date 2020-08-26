Казанский: РФ сорвала встречу в «нормандском формате»

Встреча советников лидеров государств – участников «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, была сорвана, заявил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

Как известно Казанский был привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО.

«Встреча советников глав «нормандского формата»… отменена. А по факту – сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет», – написал Казанский.

«Представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация начала делать все, чтобы эти переговоры сорвать», – уточнил он.

Казанский отметил, что сначала формальным поводом для срыва встречи «выбрали» постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором.

«Русские заявили, что оно противоречит Минским соглашениям, и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически – применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы. Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился в парламент с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию», – подчеркнул журналист.

«Но русские все равно сорвали встречу (только уже по другому поводу), даже несмотря на эти уступки. Потому что ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы», – добавил он.

Казанский отмечает, что цель России заключается в легализации своих оккупационных администраций на Донбассе.

«Эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу. Цель России – не урегулировать конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске, выбить для них официальный статус», – подчеркивает Казанский.

«Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут», – добавил он.

Казанский так же выразил надежду, что после такого демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, «будут сделаны соответствующие выводы».

Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту… Geplaatst door Денис Казанский op Dinsdag 25 augustus 2020

Накануне в Офисе президента сообщили, что встреча советников лидеров государств – участников «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится из-за того, что советник президента Франции едет в командировку.

20 августа глава украинской делегации в ТКГ Кравчук направил обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос соответствия Постановления «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Депутат Рады, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Кравчук. Она отметила, что согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях.

Кравчук, комментируя «ультиматум РФ», заверил, что никогда не подпишет документов, которые нанесли бы ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, Кравчук рассказал, при каком условии Украина может вернуть воду в оккупированный Россией Крым.

Ранее Казанский сообщил, что Украина уже шла на компромиссы, а назначение Кравчука главой ТКГ ни на что не влияет. Казанский напомнил, что это номинальная должность.