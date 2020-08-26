Коронавирус в Украине: эпидемия уже не снижает темпов

За прошедшие сутки в Украине выявили 1670 новых случаев коронавируса, антилидером по числу зараженных стала Одесская область.

За сутки 25 августа в Украине диагноз коронавирус подтвердили 1670 людям, 36 больных умерли, а 584 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

В Одесской области во вторник зарегистрировали 186 новых случаев коронавирусной болезни и 2 летальных.

В Харьковской области – 177 новых случаев, 5 летальных.

Во Львовской области за сутки – 171 случай, 3 летальных.

В Ивано-Франковской области – 167 новых больных, 4 человека умерли.

В Киевской области – 96 новых случаев и 1 летальный, а в Киеве – 95 новых случаев и 2 летальных.

На Закарпатье – 80 новых случаев COVID-19 и 1 больной умер.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 110 085 случаев коронавирусной болезни. 2 354 больных умерли, а 53 454 человека выздоровели.

Сейчас коронавирус пытаются преодолеть 54 277 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своем брифинге, что за последние сутки госпитализировали 467 больных COVID-19.

За прошедшие сутки было совершено 33 222 тестирования, из них 15 800 методом ПЦР и 17 422 методом ИФА.

Из 1670 новых больных – 77 детей и 91 медицинский работник. А за все время пандемии коронавирус имели 7 439 детей и 10 705 медработников.

Напомним, что накануне в Украине подтвердили еще 1658 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 25 пациентов с COVID-19, выздоровели 346 человек.

22 августа в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц, а 23 августа еще у 1 799 человек. Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа – 2328.

В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса – умерли семь человек.