США готовы помочь расследовать отравление Навального

США могут помочь ЕС в расследовании отравления российского оппозиционного политика Навального. Такое заявление сделал госсекретарь Помпео.

В Госдепе США подтвердили свою готовность помочь в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального, если подтвердится, что его действительно отравили, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В США призвали к полноценного расследования.

“Семья Навального и русский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно находимся с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление”, – говорится в заявлении.

В то же время, Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о жестких санкциях, если подтвердится версия о причастности российских властей к отравлению Алексея Навального, сообщает «Русская служба BBC».

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что в случае доказательства того, что Навального отравили, «Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году» . Его слова цитируются в заявлении МИД России.

Европейские лидеры также осудили попытку отравления Навального и призвали российские власти провести тщательное расследование. Политики ЕС напомнили отравление Александра Литвиненко и покушение на Сергея Скрипаля в Великобритании и призвали к введению новых санкций против Москвы.

Напомним, что немецкие врачи подтвердили, что Навальный отравился. Меркель призвала Россию к прозрачному расследованию отравления оппозиционного политика.