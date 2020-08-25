В Институте национальной памяти рассказали, как будут решать вопрос с советскими памятниками в Киеве

Вопрос демонтажа оставшихся в Киеве советских памятников и их элементов должен “решаться цивилизованно”. Такое мнение поддерживается в Украинском институте национальной памяти заявили.

Об этом в комментарии для “Украина 24” заявил глава УИНП Антон Дробович. По его словам, памятник Николаю Щорсу, мост Патона и монумент “Родина-Мать” – это знаковые для Киева архитектурные памятки, но именно к ним апеллируют противники декоммунизации.

“Важно, чтобы было цивилизовано решен вопрос удаления этих советских символов. На мосту Патона сейчас проводится реконструкция, и это самое подходящее время, там только две розетки с советскими гербами, если ехать с левого берега. Серпы и молоты легко демонтировать, а звезды не подпадают под декоммунизацию”, – уточнил Дробович.

Он также добавил, что в связи с недавней смертью ученого Бориса Патона – сына академика Евгения Патона (в честь которого и назван мост), было бы логично установить портреты этих знаковых личностей вместо гербов. А вот памятник Щорсу, напомнил Дробович, активисты предлагают задрапировать в черный латекс, что изменит его значение.

“Этот памятник подпадает под закон о декоммунизации, но это художественное высказывание, возможно, оно станет туристически привлекательным. В любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял. Так же надо поступить и с “Родиной-Матерью”. Если говорим о демонтаже герба, мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня”, – пояснил он.

Что касается монумента Родина-Мать, то по словам главы УИНП, существуют расчеты демонтажа советского герба. Он добавил, что можно также объявить конкурс о том, что разместить на щите.

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