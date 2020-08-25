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Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ: состояние тяжелое

Она проходит курс интенсивной терапии.

Лидер партии “Батьківщина” Юлии Тимошенко, заболевшая коронавирусом, сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ее состояние расценивают как стабильно тяжелое.

Об этом сообщило РБК-Украина. По их информации, температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов.

В издании уточнили, что начался интенсивный курс терапии, который, по предположению медиков, должен дать положительные результаты. Сообщается также, что дочь Тимошенко Евгения и зять, Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

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В свою очередь пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила сведения о том, что нардеп со вчерашнего вечера получает курс интенсивной терапии.

Юлия ТимошенкоКак ранее сообщал PolitUA, о том, что Юлия Тимошенко и ее близкие заразились COVID-19, стало известно 23 августа. Уже тогда ее состояние оценивалось как тяжелое.

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