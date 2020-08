В США началась новая волна погромов чернокожими

В американском штате Висконсин, по городу Кеноша прокатилась волна погромов и мародерства. Все это было устроено под эгидой протестов из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка, которая произошла 24 августа.

Об этом сообщило CNN. Местные власти были вынуждены ввести комендантский час (чтобы посмотреть фото и видео, доскроллте новость до конца).

По информации издания, безоружный Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Когда же он отказался повиноваться полицейским и попытался избежать задержания, уехав на своем автомобиле, один из копов семь раз выстрелил ему в спину. Мужчина был доставлен в госпиталь Милуоки – его жизнь врачам удалось спасти.

Как только новость о попытке задержать Блейка облетела город, его охватили погромы и грабежи. В частности, люди разбили двери здания городского суда, подожгли несколько жилых кварталов, сожгли несколько десятков автомобилей.

Ночью того же дня в город для подавления беспорядков вошли войска Национальной гвардии. Комментируя этот инцидент губернатор штата Висконсин Тони Эверс написал в Twitter, что “расизм – это указание на кризисное состояние общества”. А мэр города Джон Антарамян пояснил, что полицейские, которые ранили Блейка, и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.

Whole city blocks are on fire in Kenosha. pic.twitter.com/8MNUS0Nair — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2020

BLM rioters continue their rampage through #Kenosha. They’re destroying everything they can. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DXPs9ctwPu — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020