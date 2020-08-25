Рада все-таки будет рисовать герб: объявлен конкурс

Верховная Рада проголосовала за проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Постановление поддержали 279 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.

«Комитет по вопросам организации государственной власти принял решение рекомендовать Верховной Раде проект постановления», – сообщил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Этот конкурс – уже четвертый, на котором будут избирать лучший эскиз большого государственного герба.

Инициаторами законопроекта являются нардепы «Слуги народа» Андрей Клочко, Алина Загоруйко, Дмитрий Черный, спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

Напомним, что ранее «Слуга народа» предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент большого герба. Однако большого герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

В том же году на конкурсе проекта большого герба рассмотрели более 400 эскизов, но ни одного не утвердили. В 2001 году в Раду поступил проект закона «О большом Государственном гербе Украины», который предлагал утвердить изображение на синем щите золотого знака Княжеского государства Владимира Великого, над щитом – великокняжеский венец и сине-зеленый шатер.

По обе стороны должны были размещаться держатели щита – золотой лев и казак. Под щитком предлагалась сине-желтая лента, ниже – колоски пшеницы с калиной. Геральдисты отклонили это предложение.

В 2007-2008 годах Минкультуры проводило конкурс проектов большого герба. В 2009 году правительство утвердило проект большого Государственного герба – малый Герб в центре, по бокам – лев и казак, внизу – сине-желтая лента, сверху – княжеская корона. Проект так и не внесли на рассмотрение Рады.