Украина начала получать газ из Греции

Украинская компания получила первую поставку газа из Греции. Газ реверсом был доставлен в Украину с побережья Адриатики через Румынию.

Украинская компания «Энергетические ресурсы Украины» («ЭРУ») получила первую поставку сжиженного природного газа из Греции, сообщает пресс-служба компании.

«Первая в истории реверсная поставка природного газа с побережья Адриатики в Украину осуществлена сегодня компанией «ЭРУ Трейдинг». Закупка газа состоялась в Греции, через газотранспортные системы Греции и Румынии топливо было транспортировано в Украину», – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что пока это тестовые поставки, которые направлены на потребности внутреннего рынка. Главная цель этого проекта – возможность дальнейшего доступа к терминалу СПГ Revithoussa, что «увеличивает диверсификацию поставок газа на европейском континенте и укрепляет позиции Украины как восточноевропейского энергетического хаба».

«Новый газотранспортный коридор Греция-Румыния-Украина дает нам возможность стать частью европейской инициативы «Три моря», которая развивает вертикальное направление транспортировки топлива», – сказал управляющий партнер «ЭРУ Трейдинг» Ярослав Мудрый.

Целью инициативы «Три моря» является объединение усилий 12 стран Европейского Союза в развитии транспортной, энергетической и ИТ отраслей.

«Энергетические ресурсы Украины» («ЭРУ») – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике.

Напомним, что НАБУ подозревает компанию Новинского в схеме махинаций с разрешениями на добычу газа. Подозрение вручены шести лицам, причастным к этой схеме.