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Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым

Леонид Кравчук.

Кравчук рассказал, при каком условии Украина может вернуть воду в оккупированный Россией Крым. Это произойдет в случае гуманитарной катастрофы.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что подконтрольная правительству Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым, если там случится гуманитарная катастрофа. Кравчук рассказал об этом в интервью «Українському Радіо».

«Там живут украинцы, и если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, связанная с водой, то людям можем дать воду, но промышленным предприятиям, военным базам – мы никогда в жизни на это не пойдем», – заявил Кравчук.

При этом Кравчук заявил, что не знает, каким образом будет осуществляться соответствующее водоснабжение.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Путин хочет закончить войну на Донбассе. При этом он заверил, что если Россия не пойдет на уступки, Украина откажется от Минского процесса.

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Как считает ветеран войны на Донбассе, блогер «Лук Горький», – назначение Леонида Кравчука в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе было серьезной ошибкой властей Украины.

Ведь именно Кравчук в свое время, потакая России, в итоге рассорил Украину с Молдавией.

Источник Українське Радіо

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