В Украине закрыли дело о гибели нардепа Тымчука

Полиция закрыла дело о гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Дело расследовали как умышленное убийство, но состава преступления не нашли.

Полиция Киева закрыла уголовное производство о гибели народного депутата Верховной Рады VIII созыва Дмитрия Тымчука, сообщает агентство «Українські Новини».

По информации, предоставленной агентству Главным следственным управлением Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

12 декабря 2019 года дело было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

Решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.

Напомним, Тымчук умер 19 июня в результате огнестрельного ранения в голову. Сначала сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием, позже следствие заявляло, что главной версией в расследовании является самоубийство.

В июле 2019-го появилась информация, что полиция засекретила расследование гибели нардепа Тымчука.