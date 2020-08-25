Коронавирус в Украине: эпидемия замедлила темпы
В Украине подтвердили еще 1658 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 25 пациентов с COVID-19, выздоровели 346 человек.
В Украине в течение 24 августа лабораторно подтвердили 1658 случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За последние сутки умерли 25 пациентов с COVID-19, выздоровели 346 человек.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158) и Львовской (153) областях.
На Львовщине за прошедшие сутки зафиксировано 6 летальных случаев, связанных с COVID-19. Пятеро пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Харьковской области, четверо – в Ивано-Франковской.
По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировано 108 415 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 2 318 из которых летальные. Сейчас болеют коронавирусом 53 227 человек.
Статистика по областям:
• Винницкая – 3649 (+25)
• Волынская – 5187 (+40)
• Днепропетровская – 2050 (+45)
• Донецкая – 1238 (+1)
• Житомирская – 2923 (+59)
• Закарпатская – 7063 (+37)
• Запорожская – 1407 (+30)
• Ивано-Франковск – 8154 (+179)
• Кировоградская – 769 (+1)
• Киев – 12153 (+130)
• Киевская – 5115 (+25)
• Львовская – 13389 (+136)
• Луганская – 244 (+1)
• Николаевская – 1004 (+7)
• Одесская – 6166 (+112)
• Полтавская – 677 (+14)
• Ровенская – 8644 (+85)
• Сумская – 1246 (+59)
• Тернопольская – 4923 (+158)
• Харьковская – 7807 (+173)
• Херсонская – 337 (+1)
• Хмельницкая – 2047 (+37)
• Черновицкая – 9371 (+204)
• Черкасская – 1300 (+3)
• Черниговская – 1552 (+32).
Напомним, 22 августа в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц, а 23 августа еще у 1 799 человек. Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа – 2328.
В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса – умерли семь человек.