Коронавирус в Украине: эпидемия замедлила темпы

В Украине подтвердили еще 1658 случаев коронавируса. За последние сутки умерли 25 пациентов с COVID-19, выздоровели 346 человек.

В Украине в течение 24 августа лабораторно подтвердили 1658 случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли 25 пациентов с COVID-19, выздоровели 346 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Харьковской (173), Тернопольской (158) и Львовской (153) областях.

На Львовщине за прошедшие сутки зафиксировано 6 летальных случаев, связанных с COVID-19. Пятеро пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Харьковской области, четверо – в Ивано-Франковской.

По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировано 108 415 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 2 318 из которых летальные. Сейчас болеют коронавирусом 53 227 человек.

Статистика по областям:

• Винницкая – 3649 (+25)

• Волынская – 5187 (+40)

• Днепропетровская – 2050 (+45)

• Донецкая – 1238 (+1)

• Житомирская – 2923 (+59)

• Закарпатская – 7063 (+37)

• Запорожская – 1407 (+30)

• Ивано-Франковск – 8154 (+179)

• Кировоградская – 769 (+1)

• Киев – 12153 (+130)

• Киевская – 5115 (+25)

• Львовская – 13389 (+136)

• Луганская – 244 (+1)

• Николаевская – 1004 (+7)

• Одесская – 6166 (+112)

• Полтавская – 677 (+14)

• Ровенская – 8644 (+85)

• Сумская – 1246 (+59)

• Тернопольская – 4923 (+158)

• Харьковская – 7807 (+173)

• Херсонская – 337 (+1)

• Хмельницкая – 2047 (+37)

• Черновицкая – 9371 (+204)

• Черкасская – 1300 (+3)

• Черниговская – 1552 (+32).

Напомним, 22 августа в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц, а 23 августа еще у 1 799 человек. Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа – 2328.

В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса – умерли семь человек.