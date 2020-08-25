Стране не входящие в ЕС поддержали «крымские санкции»

Шесть стран, не входящих в ЕС, присоединились к решению о введение санкций против России из-за оккупации и аннексии украинского Крыма.

Шесть стран, не являющихся членами Европейского союза, присоединились к решению Евросовета о продлении санкций против России за аннексию украинского Крыма, сообщает пресс-служба Евросовета.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС: Черногория и Албания; страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия и Норвегия; а также Украина и Грузия присоединились к этому решению», – говорится в сообщении.

Кроме того уточняется, что эти страны будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета.

Напомним, что ЕС ввел ограничительные меры в отношении России в 2014 году из-за оккупации РФ украинского Крыму.

29 июня Совет Евросоюза принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Как ранее сообщалось, Германия вводит санкции против России из-за кибератак.