В США проводят расследование деятельности Трампа

В США начали расследование в отношении Трампа и «Trump Organization». Президента и его организацию подозревают в манипуляциях со стоимостью активов.

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает президента США Дональда Трампа и «Trump Organization» в манипуляциях в стоимости активов, сообщает «Голос Америки».

Цель манипуляций стоимостью активами – обеспечение займов и получения экономических льгот.

Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых – снижена.

В компании заявили, что пытаются сотрудничать с прокурором штата. У Трампа также считают, что дело умышленно открыто накануне выборов.

Напомним, что Белый дом в настоящий момент пристально следит за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционного политика Навального. Трамп ожидает в скором времени доклада по ситуации.

Ранее Трамп заявил, что разведка США сомневалась в причастности России к нападениям на американцев в Афганистане. Россия плотно контактирует с Талибаном.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соревноваться за кресло будут действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.