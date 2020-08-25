В Германии подтверждают версию отравления Навального

Немецкие врачи подтвердили, что Навальный отравился. Меркель призвала Россию к прозрачному расследованию отравления оппозиционного политика.

Немецкие врачи подтвердили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Пресс-служба клиники, где в настоящее время проходит лечение Навальный, обнародовала соответствующее заявление, по результатам обследования политика.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, которые называют ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество пока не установлено, начат более широкий анализ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что действие токсина доказано несколько раз в независимых лабораториях. Самое известное вещество этой группы – «Новичок». Кроме того вещества из этой группы используют для лечения деменции и болезни Альцгеймера.

Навальный до сих пор находится в коме. Отмечается, что пока невозможно исключить долговременные последствия для организма.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в воскресенье закончился срок, отведенный для возбуждения российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении Навального, дело не было возбуждено.

Ранее в Германии завили о высокой вероятности того, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт, сообщает агентство «Reuters».

«Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен, ведь, к сожалению, было несколько таких возможных случаев в новейшей российской истории», – сказал Зайберт.

Он отметил что Навальному нужна личная охрана.

По словам Зайберта, в любом случае федеральное правительство требует «полной прозрачности» во время расследования инцидента.

Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас высказался в Киеве более осторожно. Сказал, что нужно провести расследование и дождаться дополнительной информации, в том числе из клиники Charite, где оппозиционер сейчас находится на лечении.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором требуют от России всестороннего расследования отравления оппозиционера Алексея Навального.

«По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении», – отметили немецкие политики в документе, обнародованном 24 августа.

Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, власти ФРГ призывают к прозрачному и полному выяснению обстоятельств его отравления.

«Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», – призвали канцлер и глава МИД ФРГ.

Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.

Nach Aussage des Ärzteteams an der @ChariteBerlin weisen die klinischen Befunde auf eine Vergiftung von Alexey #Nawalny hin. Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hoffen, dass Herr Nawalny wieder ganz genesen kann. pic.twitter.com/4sMso3AHXq — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 24, 2020

Напомним, что российские врачи назвали «основной рабочий диагноз» российского оппозиционера Навального. Следов яда в организме политика не обнаружили.

Кроме того, после отравления Навального стало известно об еще одной попытке отравления оппозиционного деятеля в России.

Белый дом следит за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционного политика Навального. Трамп ожидает в скором времени доклада по ситуации.

Тем не менее Кремль охотно предложил отправить Навального на лечение за границу. Консилиумы по состоянию здоровья оппозиционера Навальному проходят с участием врачей из Москвы. Не исключают отправку Навального на лечение в Европу.

20 августа стало известно, что российский оппозиционер Навальный из самолета попал в реанимацию из-за токсического отравления. Его самолет экстренно сел в Омске.