Совещание назначено на 25 августа.
25 августа комитет иностранных дел Европейского парламента соберется на внеочередное заседание по ситуации в Беларуси.
Об этом сообщили на сайте Европарламента. По их информации, члены комитета собираются обсудить действия, которые ЕС должен предпринять для поддержки демократии и свободы в Беларуси.
Кроме того, Евросоюз планирует должным образом пересмотреть свое сотрудничество с Минском. Этот пересмотр касается и программы Восточного партнерства.
“Масштабные гражданские протесты против режима Лукашенко продолжаются после президентских выборов 9 августа, которые Европейский Союз не считает ни свободными, ни справедливыми”, – подчеркивается в сообщении.
Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольнялись журналисты. Позднее многие предприятия в стране устроили общенациональную забастовку, а Лукашенко приказал закрыть все заводы, которые участвуют в ней.