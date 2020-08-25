Европарламент соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Беларуси

25 августа комитет иностранных дел Европейского парламента соберется на внеочередное заседание по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщили на сайте Европарламента. По их информации, члены комитета собираются обсудить действия, которые ЕС должен предпринять для поддержки демократии и свободы в Беларуси.

Кроме того, Евросоюз планирует должным образом пересмотреть свое сотрудничество с Минском. Этот пересмотр касается и программы Восточного партнерства.

“Масштабные гражданские протесты против режима Лукашенко продолжаются после президентских выборов 9 августа, которые Европейский Союз не считает ни свободными, ни справедливыми”, – подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольнялись журналисты. Позднее многие предприятия в стране устроили общенациональную забастовку, а Лукашенко приказал закрыть все заводы, которые участвуют в ней.