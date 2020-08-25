Адаптивный карантин в Украине может закончиться через неделю

Всю страну заново разделили на три “карантинные зоны”.

24 августа в Украине вступили в силу изменения по эпидемическому зонированию регионов. Города и села по-новому распределили в “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую” карантинные зоны.

При этом на заседании правительства 22 июля было принято решение о продлении карантина только до 31 августа. Соответственно, уже через неделю карантин может быть снят.

Напомним, что основными критериями разделения регионов на зоны остаются заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусом, количество тестирований на сто тысяч населения, динамика увеличения новых случаев заражения и также коэффициент выявления заболевания. При этом, теперь карантинные ограничения будут более жесткими для “желтой” зоны, а вот для “оранжевой” их немного смягчат.

“Зеленая” зона

Запрещено пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

“Желтая” зона

Все ограничения зеленой зоны;

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

“Оранжевая” зона

Все ограничения “желтой зоны”;

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

“Красная” зона

Все ограничения “оранжевой” зоны;

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как ранее сообщал PolitUA, Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.