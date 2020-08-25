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Как Украина отпраздновала День Независимости: главные события 24 августа

Марш Нескорених - Львов

Марши Защитников прошли по всей стране.

24 августа Украина отпраздновала свой 29-й День Независимости. По всей стране прошли торжественные Парады Защитников, с праздником Украину поздравили главы других государств, а Владимир Зеленский в своем выступлении затронул немало важных тем.

PolitUA собрал информацию о главных событиях Дня Независимости Украины.

Марш Защитников в Киеве

В Киеве состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты. По информации издания “Укринформ”, на шествии собралось несколько тысяч человек.

Марш прошел от парка Шевченко до Майдана Независимости. Также были сформированы отдельные колонны с активистами, которые одеты в футболки с портретами обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Во время шествия люди скандировали: “Спасибо!”, “Герои не умирают!”. Во главе колонны несли портреты погибших воинов. Некоторые военнослужащие передвигались на инвалидных колясках. Участников марша встречали овациями.

Марш защитников в Киеве собрал несколько тысяч человек

Колонна участников Марша защитников в Киеве.

Участники Марша защитников добрались до Майдана Независимости.

Люди на коленях приветствовали защитников УкраиныСреди участников были военнослужащие в инвалидных колясках

Кроме того, отдельная колонна Марша была составлена из представителей политических сил. В частности, в мероприятии приняли участие лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко с женой, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также кандидат от партии “Голос” на выборах мэра Киева Сергей Притула.

На марше замечен Максим НефедовНа марше заметили Сергея Притулу

Шествия Защитников в Украине

День Независимости: Харьков

Марш Независимости состоялся в Харькове. На нем собрались сотни местных жителей.

В Харькове на марш Независимости вышли сотни людей

Харьков также праздновал Независимость

Марш Независимости в Харькове

День Независимости: Одесса

Марш патриотов и защитников Украины прошел в центре Одессы. Кроме этого, в городе провели Фестиваль Вышиванок и патриотический автопробег.

Одесситы провели марш патриотов

В Одессе встретили годовщину независимости в вышиванках

Одесситы надели вышиванки на День Независимости

Патриотический автопробег в Одессе

Одесситы провели марш патриотов

Одесситы почти весь день праздновали День Независимости

Марш защитников в Одессе.

День Независимости: Запорожье

В Запорожье праздничная колонна прошла по главному проспекту города к центральному Майдану Героев.

День Независимости: Львов

В центре Львова состоялся Марш Нескорених. Шествие прошло от Лычаковского кладбища, через военный госпиталь к Гарнизонному храму, остановившись у памятника Шевченку на короткое вече.

Поздравления из-за рубежа

Представители тринадцати стран, а также Папа Римский, поздравили Украину с Днем Независимости и призвали мир не забывать о военной агрессии России. Кроме того, все они потребовали от Кремля вернуть Киеву захваченные территории.

Речь идет о Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдове, Румынии, Португалии, Канаде, Австралии и США.

А самый высокий небоскреб мира “Бурдж-Халифа” в столице ОАЭ Дубаи, подсветили цветами украинского национального флага.

Выступление Владимира Зеленского

В День Независимости президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на Софиевской площади, в Киеве. Речь он начал с минуты молчания по погибшим защитникам государства. Также президент сделал ряд ключевых заявлений.

Перемирие на Донбассе

Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Сегодня, в 29-й день перемирия и независимости, мы все просим у Бога только об одном: пусть дни станут месяцами, а месяцы – годами, годы – столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли.

Коронавирус в Украине

Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, обновили больницы и лаборатории. Но самое главное, что у нас есть, это украинские медики. Они мужественно противодействуют болезни. Они наши волшебники и супергерои, и мы должны точно также относится к ним.

Враги Украины: внутренние и внешние

Каждая мать хочет, чтобы все ее дети были дома. К сожалению, за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы настал тот день, когда они вернутся. В страну, которую они не узнают, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Свое счастье и свои территории мы никому не отдадим. Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Мы делаем все, чтобы гражданин в каждом уголке мира знал – я украинец, а значит моя страна меня не оставит.

Будущее Украины

Мы строим такую страну, которая всегда готова дать отпор. Все равно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. В страну, где споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать строить украинцам такую страну, добро пожаловать. Другим – большая просьба не мешать.

Парад в Киеве

Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой… …Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир – мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость.

При этом пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко во время выступления на митинге на Европейской площади заявил, что в следующем году исполняется 30 лет Независимости – и в этот день непременно должен состояться военный парад.

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Как ранее сообщал PolitUA, ко Дню Независимости в Киеве подняли самый большой в мире украинский флаг.

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