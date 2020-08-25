24 августа Украина отпраздновала свой 29-й День Независимости. По всей стране прошли торжественные Парады Защитников, с праздником Украину поздравили главы других государств, а Владимир Зеленский в своем выступлении затронул немало важных тем.

PolitUA собрал информацию о главных событиях Дня Независимости Украины.

Марш Защитников в Киеве

В Киеве состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты. По информации издания “Укринформ”, на шествии собралось несколько тысяч человек.

Марш прошел от парка Шевченко до Майдана Независимости. Также были сформированы отдельные колонны с активистами, которые одеты в футболки с портретами обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Во время шествия люди скандировали: “Спасибо!”, “Герои не умирают!”. Во главе колонны несли портреты погибших воинов. Некоторые военнослужащие передвигались на инвалидных колясках. Участников марша встречали овациями.

Кроме того, отдельная колонна Марша была составлена из представителей политических сил. В частности, в мероприятии приняли участие лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко с женой, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также кандидат от партии “Голос” на выборах мэра Киева Сергей Притула.

Шествия Защитников в Украине

День Независимости: Харьков

Марш Независимости состоялся в Харькове. На нем собрались сотни местных жителей.