Как Украина отпраздновала День Независимости: главные события 24 августа
Марши Защитников прошли по всей стране.
24 августа Украина отпраздновала свой 29-й День Независимости. По всей стране прошли торжественные Парады Защитников, с праздником Украину поздравили главы других государств, а Владимир Зеленский в своем выступлении затронул немало важных тем.
PolitUA собрал информацию о главных событиях Дня Независимости Украины.
Марш Защитников в Киеве
В Киеве состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты. По информации издания “Укринформ”, на шествии собралось несколько тысяч человек.
Марш прошел от парка Шевченко до Майдана Независимости. Также были сформированы отдельные колонны с активистами, которые одеты в футболки с портретами обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Во время шествия люди скандировали: “Спасибо!”, “Герои не умирают!”. Во главе колонны несли портреты погибших воинов. Некоторые военнослужащие передвигались на инвалидных колясках. Участников марша встречали овациями.
Кроме того, отдельная колонна Марша была составлена из представителей политических сил. В частности, в мероприятии приняли участие лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко с женой, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также кандидат от партии “Голос” на выборах мэра Киева Сергей Притула.
Шествия Защитников в Украине
День Независимости: Харьков
Марш Независимости состоялся в Харькове. На нем собрались сотни местных жителей.
День Независимости: Одесса
Марш патриотов и защитников Украины прошел в центре Одессы. Кроме этого, в городе провели Фестиваль Вышиванок и патриотический автопробег.
День Независимости: Запорожье
В Запорожье праздничная колонна прошла по главному проспекту города к центральному Майдану Героев.
День Независимости: Львов
В центре Львова состоялся Марш Нескорених. Шествие прошло от Лычаковского кладбища, через военный госпиталь к Гарнизонному храму, остановившись у памятника Шевченку на короткое вече.
Поздравления из-за рубежа
Представители тринадцати стран, а также Папа Римский, поздравили Украину с Днем Независимости и призвали мир не забывать о военной агрессии России. Кроме того, все они потребовали от Кремля вернуть Киеву захваченные территории.
Речь идет о Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдове, Румынии, Португалии, Канаде, Австралии и США.
А самый высокий небоскреб мира “Бурдж-Халифа” в столице ОАЭ Дубаи, подсветили цветами украинского национального флага.
Выступление Владимира Зеленского
В День Независимости президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на Софиевской площади, в Киеве. Речь он начал с минуты молчания по погибшим защитникам государства. Также президент сделал ряд ключевых заявлений.
Перемирие на Донбассе
Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно хорошее. Сегодня, в 29-й день перемирия и независимости, мы все просим у Бога только об одном: пусть дни станут месяцами, а месяцы – годами, годы – столетиями, а потом тысячелетиями: мира, согласия и процветания украинской земли.
Коронавирус в Украине
Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, обновили больницы и лаборатории. Но самое главное, что у нас есть, это украинские медики. Они мужественно противодействуют болезни. Они наши волшебники и супергерои, и мы должны точно также относится к ним.
Враги Украины: внутренние и внешние
Каждая мать хочет, чтобы все ее дети были дома. К сожалению, за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы настал тот день, когда они вернутся. В страну, которую они не узнают, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Свое счастье и свои территории мы никому не отдадим. Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Мы делаем все, чтобы гражданин в каждом уголке мира знал – я украинец, а значит моя страна меня не оставит.
Будущее Украины
Мы строим такую страну, которая всегда готова дать отпор. Все равно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. В страну, где споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать строить украинцам такую страну, добро пожаловать. Другим – большая просьба не мешать.
Парад в Киеве
Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой… …Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир – мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость.
При этом пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко во время выступления на митинге на Европейской площади заявил, что в следующем году исполняется 30 лет Независимости – и в этот день непременно должен состояться военный парад.
Как ранее сообщал PolitUA, ко Дню Независимости в Киеве подняли самый большой в мире украинский флаг.