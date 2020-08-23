Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии из-за COVID-19

У Юлии Тимошенко выявили коронавирус, состояние политика – тяжелое. Масс-медиа сообщают, что инфицировались также члены ее семьи.

У лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook.

«Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!», – написала она.

Раньше «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что коронавирусом инфицировались также члены семьи Тимошенко.

По сведениям издания, вместе с Тимошенко ковид-19 заболели и ее дочь Евгения Тимошенко вместе с мужем – Артуром Чечеткиным.

Юлии Тимошенко 59 лет.

Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться! Geplaatst door Marina Soroka op Zondag 23 augustus 2020

Напомним, коронавирусом переболел 7-летний сын Владимира Зеленского и первая леди Елена Зеленская.

Кроме того за прошедшие сутки выявлено почти 2000 новых случаев коронавруса. Накануне в Украине был установлен новый антирекрод по заболеваемости.