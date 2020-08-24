В Киеве, ко Дню Независимости Украины и Дню Государственного Флага мэр Виталий Кличко поднял главное знамя страны. Оно стало самым большим украинским флагом в мире.

Об этом сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко. Там уточнили, что почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

“Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий понадобилось, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины – один из главных символов государства”, – сказал Кличко.

Флагшток установлен на весьма символическом месте, неподалеку от скульптуры “Батьківщина-Мати”. Оттуда государственный флаг Украины можно будет увидеть почти из любой точки столицы. Высота флагштока составила почти 90 метров, а размеры полотнища – 16 на 24 метра.

Виталий Кличко подчеркнул, что сегодня украинский флаг – это оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу нашей страны. С сине-желтым флагом украинцы боролись за демократию и европейское будущее нашего государства во времена Революции Достоинства.

“Мы все видели флаги, пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, бесстрашно вступающих в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле”, – напомнил мэр.

Как ранее сообщал PolitUA, DZIDZIO ко Дню Независимости исполнил гимн Украины с оркестром.