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В Калифорнии бушуют лесные пожары: фото огненного апокалипсиса

Пожары в Калифорнии 2020

Из штата уже эвакуировали 175 000 жителей.

В американском штате Калифорния снова разразились широкомасштабные лесные пожары. Из штата уже было эвакуировано 175 000 человек, более 500 жилых домов исчезли в огне (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

В штате зарегистрировано почти 12 000 молний, которые и становятся причиной пожара. При этом молнии и огонь образуют замкнутый круг: молнии поджигают лес, пожары сушат воздух и наполняют его пеплом, что приводит к ещё большему числу разрядов.

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Тем временем компании-поставщики электроэнергии в Калифорнии предупредили о возможных отключениях электричества в штате. В результате без света могут остаться до 250 тысяч семей. А пожары начали распространяться распространились ещё на два штата – Орегон и Колорадо.

Лесные пожары в Калифорнии
Пожары в Калифорнии
Лесные пожары в Калифорнии
Лесные пожары в Калифорнии

Пожары в Калифорнии – фото

Пожары в Калифорнии – видео

Как ранее сообщал PolitUA, в США был зафиксирован случай заражения чумой.

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