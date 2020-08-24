В Беларуси Александр Лукашенко распорядился закрыть все бастующие предприятия. Его приказ вступит в силу 24 августа, в понедельник.

Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно.

«Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо… Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие», — заявил Лукашенко.

Напомним, что оппозиционеры в Беларуси организовали общенациональную забастовку, которая стала частью протестного движения. К забастовке присоединились крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, “Беларуськалий”, “Гродно Азот”, Минский завод колесных тягачей.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольнялись журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.