Число заболевших COVID-19 увеличилось почти на 2 тыс

В Украине выявили еще почти 2000 случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерло 27 людей, выздоровели 500. Накануне бы установлен новый антрекорд.

В Украине на протяжении 22 августа коронавирус лабораторно подтвердили у 1987 лиц, сообщает официальный Telegram-канал Министерства охраны здоровья «Коронавирус-Инфо».

За прошедшие сутки умерло 27 пациентов, таким образом количество жертв коронавируса увеличилось до 2271.

Выздоровели за минувшие сутки 500 лиц.

Больше всего случаев выявили в Киеве (313), а также Одесской (212), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Львовской (146) областях.

В целом коронавирус в Украине подхватили 104 958 людей. Сейчас болеют 50 952 человека.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Статистика в регионах:

• Винницкая обл – 3592 (+39)

• Волынская обл – 5102 (+50)

• Днепропетровская обл – 1966 (+34)

• Донецкая обл – 1234 (+19)

• Житомирская обл – 2821 (+87)

• Закарпатская обл – 6987 (+102)

• Запорожская обл – 1331 (+44)

• Ивано-Франковская обл – 7805 (+174)

• Кировоградская обл – 764 (+8)

• Киев – 11814 (+307)

• Киевская обл – 4952 (+71)

• Львовская обл – 13111 (+146)

• Луганская обл – 243 (+11)

• Николаевская обл – 981 (+43)

• Одесская обл – 5909 (+212)

• Полтавская обл – 642 (+6)

• Ровненская обл – 8383 (+77)

• Сумская обл – 1165 (+20)

• Тернопольская обл – 4626 (+119)

• Харьковская обл – 7493 (+169)

• Херсонская обл – 334 (+2)

• Хмельницкая обл – 1946 (+42)

• Черновицкая обл – 8926 (+213)

• Черкасская обл – 1286 (+38)

• Черниговская обл – 1468 (+45).

Накануне, в течение 21 августа, коронавирус лабораторно подтвердили у 2 328 человек. Это самый высокий суточный прирост с начала эпидемии, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской области (291), а также Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях. В Киеве коронавирус обнаружили у 179 человек.

За последние сутки в Украине выздоровели 657 человек, умерли 37 пациентов. Жертвами ковид-19 в стране стали уже 2 244 человека.

Количество тех, кто подхватил коронавирус, – 102 971. Сейчас болеют 48 992 человека.

Статистика в регионах на момент утра 21 августа:

• Винницкая обл – 3553 (+75)

• Волынская обл – 5052 (+63)

• Днепропетровская обл – 1932 (+38)

• Донецкая обл – 1215 (+32)

• Житомирская обл – 2734 (+39)

• Закарпатская обл – 6885 (+114)

• Запорожская обл – 1287 (+53)

• Ивано-Франковская обл – 7631 (+169)

• Кировоградская обл – 756 (+5)

• г. Киев – 11507 (+179)

• Киевская обл – 4881 (+76)

• Львовская обл – 12965 (+172)

• Луганская обл – 232 (+19)

• Николаевская обл – 938 (+26)

• Одесская обл – 5788 (+210)

• Полтавская обл – 636 (+22)

• Ровенская обл – 8383 (+145)

• Сумская обл – 1145 (+21)

• Тернопольская обл – 4507 (+206)

• Харьковская обл – 7324 (+291)

• Херсонская обл – 332 (+3)

• Хмельницкая обл – 1904 (+76)

• Черновицкая обл – 8713 (+208)

• Черкасская обл – 1248 (+29)

• Черниговская обл – 1423 (+57).

Напомним, на утро 21 августа количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек. С 19 августа в стране ежедневно регистрируют более 2 тыс. новых больных.