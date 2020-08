Россия развернула в Крыму репрессии против верующих

Украина обвинила Россию в разжигании религиозной вражды в оккупированном Крыму, заявило в своем аккаунте в Twitter представительство Украины в ООН.

«Отмечая Международный день памяти жертв актов насилия, основанных на религии или вере, Украина глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы вероисповедания», – говорится в сообщении представительства.

Отмечено, что оккупанты проводят репрессии в отношении мусульман и верующих Православной церкви Украины.

«Десятки лишены свободы в Крыму за свою религию: члены мусульманской общины подвергаются уголовному преследованию и подавлению. Православная церковь Украины практически ликвидирована, главный украинский церковный собор святых апостолов Владимира и Ольги в Симферополе был захвачен», – отметили в представительстве.

Dozens deprived of liberty in #Crimea for their religion: members of Muslim community are criminally pursued and oppressed. Orthodox Church of Ukraine practically eradicated, main Ukrainian church Cathedral of the Holy Apostles Volodymyr and Olga in #Simferopol was seized.

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 22, 2020