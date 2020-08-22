Россия развернула в Крыму репрессии против верующих

Украина обвинила Россию в разжигании религиозной вражды в Крыму. Десятки жителей полуострова лишены свободы за свою религию.

Украина обвинила Россию в разжигании религиозной вражды в оккупированном Крыму, заявило в своем аккаунте в Twitter представительство Украины в ООН.

«Отмечая Международный день памяти жертв актов насилия, основанных на религии или вере, Украина глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы вероисповедания», – говорится в сообщении представительства.

Отмечено, что оккупанты проводят репрессии в отношении мусульман и верующих Православной церкви Украины.

«Десятки лишены свободы в Крыму за свою религию: члены мусульманской общины подвергаются уголовному преследованию и подавлению. Православная церковь Украины практически ликвидирована, главный украинский церковный собор святых апостолов Владимира и Ольги в Симферополе был захвачен», – отметили в представительстве.

Dozens deprived of liberty in #Crimea for their religion: members of Muslim community are criminally pursued and oppressed. Orthodox Church of Ukraine practically eradicated, main Ukrainian church Cathedral of the Holy Apostles Volodymyr and Olga in #Simferopol was seized. — UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 22, 2020

Кроме того ранее в МИД заявили, что Россия проводит на полуострове политику системного преследования религиозных общин.

«Я хочу очень четко подчеркнуть, что действия государства-оккупанта на временно оккупированном полуострове в отношении религиозных сообществ являются недопустимыми, грубым нарушением прав человека, отражают политику системного преследования религиозных общин, в частности – украинского православного сообщества», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 6 августа.

Мы осуждаем выселение общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Мы категорически не воспринимаем распространения Россией на украинский Крым действия своего законодательства, что поставило вне закона около 8000 верующих церкви «Свидетели Иеговы», – отметил глава МИД.

Кулеба напомнил, что два члена этого сообщества были заключены за религиозные убеждения, что является грубым нарушением гуманитарного права.

«Не только ПЦУ и «Свидетелей Иеговы» притесняют – так же административные штрафы были наложены на общины Мессианских евреев, на имама Алуштинского мусульманского сообщества, и мы фиксируем давление на крымских татар, членов мусульманской общины, которые страдают от сфабрикованных дел», – добавил министр.

Напомним, что в российской тюрьме крымский татарин, фигурант ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслим Алиев заболел коронавирусом. Ему отказались предоставить медицинскую помощь.

Публицист Павел Казарин считает, что пророссийски настроенным крымчанам следует привыкать к мысли, что теперь они по собственной воли оказались в «русском мире» и несут все эти издержки.