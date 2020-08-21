DZIDZIO исполнил гимн Украины с оркестром

В рамках своего нового музыкального проекта певец DZIDZIO записал Государственный Гимн Украины с Молодежным симфоническим оркестром.

Впервые перед широкой публикой музыкант Михаил Хома, известный под сценическим псевдонимом DZIDZIO, исполнил Гимн Украины на стадионе «Металлист» в Харькове. Тогда DZIDZIO поразил зрителей на стадионе и взорвал социальные сети одобрительными отзывами, что вдохновило его на запись исполнения гимна.

Артист принял решение записать Государственный Гимн Украины, исполненный под аккомпанемент симфонического оркестра. Этому способствовало и то обстоятельство, что после исполнения гимна на стадионе Михаил был избран послом Сборной Украины футболу.

Несколько месяцев назад Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством дирижера Оксаны Лынив начал работать над этим проектом.

Работа продолжалась в киевском Доме звукозаписи Украинского радио, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов.

В процессе работы над Государственным Гимном также был записан и Духовный Гимн Украины «Боже великий, единый, нам Украину храни», который презентовали в апреле накануне Пасхи.

Напомним, что 24 августа Украина отмечает свой главный праздник – День Независимости.