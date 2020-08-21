На День Независимости приедет глава МИД Германии

Глава МИД Германии Маас приедет в Украину на День Независимости. Маас и Дмитрий Кулеба обсудят ряд актуальных вопросов, том числе ситуацию на Донбассе.

24 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который на День Независимости приедет в Киев, сообщается пресс-служба МИД.

Отмечается, что министры обсудят вопросы взаимодействия Украины и ФРГ «с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства вследствие российской агрессии». Министры обозначат совместные шаги в «нормандском формате» для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинского-германского сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.

По итогам переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции.

Напомним, ранее глава МИД Германии Маас выступил против возвращения формата G8 с Россией.

Хайко Маас посещал Украину в ноябре 2019 года накануне встречи глав стран «нормандской четверки». Маас встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждал двусторонние отношения и ситуацию с безопасностью на Донбассе.