Лукашенко угрожает рабочим заменить их на донбассцев

Лукашенко угрожает заменить бастующих работников «Беларуськалия» на «украинских шахтеров». Он готов привлечь специалистов из соседних стран.

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с работниками агрокомбината «Дзержинский» и заявил, что в соседних странах достаточно специалистов, которых при необходимости можно привлечь на работу в Беларуси, сообщает агентсво «БЕЛТА».

В частности, он обратился и к бастующим работникам «Беларуськалия» и сказал, что их можно заменить на украинских шахтеров.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете… Я дал команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут», – сказал Лукашенко.

«Если они не придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – подчеркнул он.

Ранее страйком «Беларуськалия» сообщал о потери связи с двумя своими членами – Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг.

«С ним все хорошо», – информировал страйком. А задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в туалете и сейчас, возможно, находится в Украине.

Напомним, ранее главная белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. В нем она призвала продолжать общенациональную забастовку.

Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ножом в спину» и призвал увольнять тех, кто бастует.

В минувшую пятницу по крупнейшим белорусским промпредприятиям прокатилась волна протестных митингов, в том числе на МАЗе, МТЗ, БелАЗе, Беларуськалии, Нафтане, Мозырском НПЗ.

Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников уличных акций и выступают в поддержку проведения повторных выборов президента с участием международных наблюдателей. Забастовки на предприятиях продолжаются.