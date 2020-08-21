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Лукашенко угрожает рабочим заменить их на донбассцев

Александр Лукашенко.

Лукашенко угрожает заменить бастующих работников «Беларуськалия» на «украинских шахтеров». Он готов привлечь специалистов из соседних стран.

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с работниками агрокомбината «Дзержинский» и заявил, что в соседних странах достаточно специалистов, которых при необходимости можно привлечь на работу в Беларуси, сообщает агентсво «БЕЛТА».

В частности, он обратился и к бастующим работникам «Беларуськалия» и сказал, что их можно заменить на украинских шахтеров.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете… Я дал команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут», – сказал Лукашенко.

«Если они не придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – подчеркнул он.

Ранее страйком «Беларуськалия» сообщал о потери связи с двумя своими членами – Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг.

«С ним все хорошо», – информировал страйком. А задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в туалете и сейчас, возможно, находится в Украине.

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Напомним, ранее главная белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. В нем она призвала продолжать общенациональную забастовку.

Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ножом в спину» и призвал увольнять тех, кто бастует.

В минувшую пятницу по крупнейшим белорусским промпредприятиям прокатилась волна протестных митингов, в том числе на МАЗе, МТЗ, БелАЗе, Беларуськалии, Нафтане, Мозырском НПЗ.

Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников уличных акций и выступают в поддержку проведения повторных выборов президента с участием международных наблюдателей. Забастовки на предприятиях продолжаются.

Источник БелТА

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