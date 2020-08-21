Уже больше трети граждан говорят только по-украински

Исключительно на украинском языке в быту разговаривают 36,3% украинцев. Значительная часть граждан использует в семье, как украинский, так и русский языки.

Исключительно на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев, 10,3% – только на русском языке, а 26,8% – одинаково часто на обоих языках, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

На вопрос, на каком языке респонденты преимущественно разговаривают дома, 36,3% ответили, что только на украинском, 12,4% – преимущественно на украинском, 26,8% – и на украинском и на русском одинаково часто, 14,1% – преимущественно на русском, 10,3% – только на русском, а 0,1% – на другом языке.

Также на вопрос, на каком языке респонденты бы хотели смотреть новости, фильмы, концерты, спортивные трансляции, 21,9% ответили, что только на украинском, 15,2% – преимущественно на украинском, 43,4% – и на украинском и на русском одинаково часто, 11,1% – преимущественно на русском, 6,7% – только на русском, а 0,1% – на другом языке.

На вопрос, на каком языке респонденты хотели бы смотреть фильмы российского производства, 16,3% ответили, что только на украинском, 8,6% – преимущественно на украинском, 32,4% – и на украинском и на русском одинаково часто, 18,3% – преимущественно на русском, 19,5% – только на русском, а 0,1% – на другом языке.

На вопрос, на каком языке вы бы хотели читать любимые печатные издания, 23,3% ответили, что только на украинском, 10,9% – преимущественно на украинском, 38,3% – и на украинском и на русском одинаково часто, 11% – преимущественно на русском, 8,6% – только на русском, а 0,3% – на другом языке.

Напомним, большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным, при этом русский язык может свободно использоваться в быту.

17 июля Верховная Рада не рассмотрела законопроект «слуги народа» Максима Бужанского о продолжении обучения в школах на русском языке до 2023 года. Перед этим под парламентом два дня подряд митинговали люди, призывая не принимать проект закона.