Протесты в Беларуси обвалили курс валют в стране

21 августа курс белорусского рубля по отношению к доллару упал ниже 2,5 BYN/$. А многие Telegram-каналы страны сообщают, что у пунктов обмена валют начинают собираться очереди.

О резком снижении стоимости национальной валюты свидетельствуют данные, опубликованные белорусскими банками. В среднем один белорусский рубль сейчас стоит около 12,5 гривен.

При этом ффициальный курс Нацбанка Беларуси составляет 2,48 белорусских рубля за доллар. А до начала массовых протестов в стране американская валюта стоила 2,43 рубля.

По данным белорусского Telegram-канала NEXTA Live, у обменников уже собираются очереди.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.