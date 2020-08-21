Евросоюз выступил против “нового Майдана” в Беларуси

Евросоюз не поддерживает белорусских протестующих демонстрантов напрямую. Но выступает против насилия и дальнейшего экономического или даже военного хаоса.

Об этом, как сообщает Reuters, со ссылкой на анонимного топ-чиновника из Европейского союза, заявил президент Евросовета Шарль Мишель. По его словам, дело в том, что в основе антиправительственных протестов в Беларуси лежат не евроинтеграционные настроения людей, а стремление к честным выборам,

“Украинский опыт важен. Никто не хочет повторения того, что произошло в Украине. ЕС не заинтересован в “новом Майдане” и последовавшем за ним хаосе в Беларуси. Беларусь – это не Украина, люди там не стремятся к более тесным связям с ЕС”, – пояснил изданию собеседник.

Он также уточнил, что целями Евросоюза являются поддержка стабильности в Беларуси, переговоров между властями, оппозицией и обществом, а также экономического процветания страны “без нарушения геополитического баланса между ЕС и Россией в Беларуси”.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.