Азербайджанцы живущие в Украине поздравляют страну с Днем Независимости.

Азербайджанцы поблагодарили Украину за путевку в жизнь

Молодые представители азербайджанской диаспоры, которым наша страна дала путевку в жизнь, записали поздравительный ролик на День Независимости.

К 29-й годовщине Дня Независимости Украины посольство Азербайджанской Республики в Украине подготовило поздравительный видеоролик. В нем приняли участие молодые азербайджанцы, которые успешно интегрировали в украинское общество, а также посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Молодые врачи, архитекторы, певцы и государственные служащие, которым Украина дала путевку в жизнь, большие возможности и перспективы, с благодарностью и любовью зачитали стихотворение украинского поэта Владимира Сосюри «Любіть Україну» на украинском языке.

Также свои искренние поздравления и наилучшие пожелания украинскому народу от имени всего азербайджанского народа, от коллектива посольства и от себя лично выразила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Режиссером ролика также является этнический азербайджанец и гражданин Украины молодой режиссёр-постановщик Ильгар Ахундов, призер американского кинофестиваля «Palm Springs» и креативный директор компании «Gravitate» (Дубаи, ОАЭ).

Напомним, ранее Эльмира Ахундова заявила, что международное сообщество и ОБСЕ не предпринимает шагов по разрешению армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Азербайджан может применить силу для освобождения своих территорий. Посол Азербайджана в Украине Ахундова подчеркивает, что «терпение народа на пределе».

Ранее посол Азербайджана подробно рассказала о причинах эскалации напряженности в отношения с Арменией. Один из главных поводов – зависть со стороны официального Еревана.