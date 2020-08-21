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Навальный не отравлен, это осложнение заболевания?

Алексей Навальный.

Врачи назвали «основной рабочий диагноз» российского оппозиционера Навального. Следов яда в организме политика не обнаружили.

Российские врачи установили диагноз российского политика Алексея Навального. Ранее озвученная информация о яде в организме Навального не подтвердилась, заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи г. Омска Анатолий Калиниченко, передает российское госагентство «ТАСС».

«Ядов или следов их нахождения в организме не обнаружено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – заявил Калиниченко.

По его словам, диагноз установлен, но его сообщили только жене и брату Навального.

«Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть, – они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента», – добавил Калиниченко.

Главный врач клиники, где находится Навальный, озвучил «основной рабочий диагноз» пациента.

«Это нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким понижением уровня сахара в крови в самолете, повлекшее обморок. Сейчас реаниматологи делают все возможное, чтобы Алексей Навальный был выведен из комы», – отметил медик.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов со ссылкой на сотрудника полиции заявлял, что в организме Навального обнаружен яд, который «опасен не только для него, но и для окружающих».

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Омские медики не дали разрешения на перевозку Навального в немецкую клинику «Шарите» из-за «нетранспортабельного» состояния политика.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», – написала она в твиттере.

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку.

«Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения», – отметила Ярмыш.

Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.

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«При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни», – отмечает Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что российские врачи, привлеченные к лечению Навального, не хуже немецких.

Комментарий медика опубликовал журналист «Дождя» Илья Шепелин.

Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток.

«Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные», – сказал медик.

По данным полиции, в организме Навального «обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», сообщила Ярмыш. Названия вещества не сообщают якобы из-за тайны следствия. Официально об обнаружении яда не сообщается.

Врачи на это сообщение не реагируют.

Как пишет «МБХ Медиа», жена политика Юлия Навальная рассказала, что всем, кто находится рядом с Навальным, нужны специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея.

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсическое отравление.

Навальный не приходил в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние его врачи называли стабильно тяжелым.

Как известно, Белый дом следит за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционного политика Навального. Трамп ожидает в скором времени доклада по ситуации.

Источник ТАСС POLITua МБХ Медиа

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