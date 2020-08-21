Шмыгаль выражает оптимизм по устойчивости курса гривны

Премьер-министр Украины Шмыгаль выражает оптимизм по вопросу устойчивости курса гривны по отношению к доллару и евро до конца текущего года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца года курс валют будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 грн, заявил он в интервью «Укринформу».

«На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривень до конца этого года», – заявил Шмыгаль.

Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину.

По его словам, тогда «перестраховались» и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

«Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная», – отметил Шмыгаль.

«Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривень за доллар, является абсолютно приемлемым», – подчеркнул он.

Как сообщалось, в бюджете 2020 заложено 29,5 грн/доллар, средневзвешенный курс в I полугодии составил 26 грн/доллар.

Напомним, что украинцы не поменяли свои потребительские настроения и ожидают ослабления гривни. При этом украинцы намерены делать крупные покупки.

Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривни до 28-29 за доллар на конец года.