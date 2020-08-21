Словения внесла Украину в “красный список” карантинных стран

Теперь при въезде все украинцы должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

Власти Словении внесли Украину в карантинный список стран “красной зоны”. Теперь все въезжающие в страну украинцы должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

Обновленный перечень “красных” стран был опубликован на сайте правительства Словении.

Там также уточнили, что новые правила вступили в силу с 21 августа. Соответственно, теперь все туристы из Украины должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключение сделано только для тех лиц, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.

Напомним. что всего в списке “красной зоны” у Словении находятся 74 страны. Среди них Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.

Как ранее сообщал PоlitUA, Киев и еще 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер.