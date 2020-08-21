У европейской страны есть ряд возможностей и способов поддержать ВСУ.
Великобритания заинтересована в различных видах военного партнерства с Украиной. Они готовы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.
Об этом в интервью газете “День” заявил министр обороны объединенного королевства Бен Уоллес. По его словам, Британии тоже есть чему поучиться у Украины.
При этом, по словам Уоллеса, речь идет не только о сотрудничестве в кораблестроении и в военно-морской сфере.
“Я вижу, что молодые мужчины и женщины на границе с неконтролируемой территорией на Донбассе гибнут или получают ранения. И наша главная цель в сотрудничестве с Украиной – помочь в защите людей”, – заверил Уоллес.
Напомним, что это уже второй визит Уолесса в Украину в качестве главы британского Министерства обороны. До этого он посещал нашу страну будучи на посту министра по вопросам безопасности.
Как ранее сообщал PоlitUA, Британия официально обвинила Россию в организации масштабных кибератак.