Сын Зеленского переболел коронавирусом

Об этом рассказал сам президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом COVID-19. Он проходил лечение вместе со своей матерью – первой леди Еленой Зеленской.

Об этом президент рассказал на брифинге. По его словам дети переносят эту инфекцию легче чем взрослые.

“Скажу откровенно, что этот COVID-19 – это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице”, – заявил он.

Напомним, что примерно два месяца назад жена Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавирусной инфекции. Но тогда в Офисе президента уточнили, что она все еще нуждается в продолжении лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии, которое будет проходить дома.

При этом, в связи с болезнью супруги, президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который продолжался в течение двух недель.

Как ранее сообщал PоlitUA, Киев и еще 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер.