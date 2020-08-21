Новости

Сын Зеленского переболел коронавирусом

Об этом рассказал сам президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом COVID-19. Он проходил лечение вместе со своей матерью – первой леди Еленой Зеленской.

Об этом президент рассказал на брифинге. По его словам дети переносят эту инфекцию легче чем взрослые.

“Скажу откровенно, что этот COVID-19 – это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице”, – заявил он.

Напомним, что примерно два месяца назад жена Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавирусной инфекции. Но тогда в Офисе президента уточнили, что она все еще нуждается в продолжении лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии, которое будет проходить дома.

Читайте также  Слив стенограммы от Зеленского. Вранье об открытых списках и «договорняке»

При этом, в связи с болезнью супруги, президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который продолжался в течение двух недель.

Как ранее сообщал PоlitUA, Киев и еще 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных мер.

Тоже интересно
Новости

Шмыгаль выражает оптимизм по устойчивости курса гривны

Новости

В Украине снова более 2000 зараженных коронавирусом

Новости

В Украине расследуют дела о пытках, контролируемые СЕ

Новости

Во Львове разразился скандал вокруг матери погибшего украинского воина

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Шмыгаль выражает оптимизм по устойчивости курса гривны

В Украине снова более 2000 зараженных коронавирусом

В Украине расследуют дела о пытках, контролируемые СЕ

1 из 1 991