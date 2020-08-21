Тихановская призвала продолжать забастовки в Беларуси: видео

Главная белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. В нем она призвала продолжать общенациональную забастовку.

Об этом она заявила в видеообращении. Тихановская также заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

“Поэтому я прошу вас – продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла”, – подчеркнула она.

“Наши цели просты – прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни”, – подытожила политик.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.