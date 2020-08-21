День независимости в Украине: празднование в карантин

24 августа Украина отмечает свой главный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о праздновании 29-й годовщины.

Как сообщается на сайте главы государства, программа празднования предусмотрена документом №318/2020.

Согласно указу президента, Кабмин должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию годовщины Независимости в соответствии с требованиями по предотвращению распространения коронавируса.

День независимости в Украине и мире

В День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

Кроме того, правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в получение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает УНН, Министерство иностранных дел разработало специальный шестичасовой онлайн-марафон, благодаря которому весь мир сможет встречать День Независимости вместе с Украиной. Язык онлайн-марафона – английский. Трансляция будет проводиться на официальной странице Украины в Facebook, а также на страницах украинских посольств.

День независимости в Киеве

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В частности, на Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины. Позднее, на Софийской площади президент выступит с речью и вручит государственные награды.

С 20 августа по 4 сентября в Киеве, в Национальном историко-архитектурном музее “Киевская крепость”, будет работать фотовыставка, посвященная Дню Независимости Украины “Украина моя”. С 20 по 25 августа в Национальном заповеднике “София Киевская” проходит Международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства.

Также 23 августа в парке имени Тараса Шевченко все желающие могут посетить творческий фестиваль “С Украиной в сердце”, а 24 августа состоится видеоэкскурс “Украина, ты нужна мне” в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей.

Кроме того, 24 августа пройдет парусная регата “День Независимости” – это соревнования среди крейсерско-гоночных яхт в заливе “Собачье устье”. А на Майдане Независимости с 21 августа до 20 ноября проходит выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни “Век несокрушимых”.

В КГГА также отметили, что 23-24 августа возможно временное ограничение движения транспортных средств на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в центральной части города. Власть Киева потратит на празднование Дня Независимости около 300 тысяч гривен.

Марш защитников Украины

В 2020 году, несмотря на карантин, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. Он начнется в парке имени Тараса Шевченко, рядом с Красным корпусом университета Шевченко. Там ориентировочно в 10 утра начнут формироваться колонны с участниками мероприятия. Первыми двинутся семьи павших героев, раненные побратимы и раненные участники Революции Достоинства. Марш защитников дойдет до Майдана Независимости, откуда двинется к Европейской площади, на которой завершит шествие.

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